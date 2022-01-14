Белый дом оценил вероятность вторжения России на Украину

Угроза военного вторжения России на Украину остается высокой, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Разведывательное сообщество Соединенных Штатов пока не пришло к окончательному выводу относительно намерений России, цитирует ТАСС Салливана. «Определенно, дела обстоят таким образом, что опасность военного вторжения остается высокой», — сказал он.

Салливан отметил, что на данный момент сохраняется возможность решения вопросов европейской безопасности дипломатическим путем. «Если Россия предпочтет пойти по другому пути, мы ответим соответствующим образом», — заявил он.

Соединенные Штаты намерены усилить в военном плане страны восточного фланга НАТО в случае вторжения России на Украину, заявил Салливан. По его версии, США ясно дали понять, что в случае вторжения «будет существенно усилена поддержка, которая сейчас оказывается Украине».

Российские власти неоднократно подчеркивали, что у России нет «агрессивных планов» по отношению к другим странам, а перемещения войск внутри границ — это ее внутреннее дело.