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Белый дом оценил вероятность вторжения России на Украину

Источник:
ТАСС
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Фото: The White House

Угроза военного вторжения России на Украину остается высокой, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Разведывательное сообщество Соединенных Штатов пока не пришло к окончательному выводу относительно намерений России, цитирует ТАСС Салливана. «Определенно, дела обстоят таким образом, что опасность военного вторжения остается высокой», — сказал он.

Салливан отметил, что на данный момент сохраняется возможность решения вопросов европейской безопасности дипломатическим путем. «Если Россия предпочтет пойти по другому пути, мы ответим соответствующим образом», — заявил он.

Соединенные Штаты намерены усилить в военном плане страны восточного фланга НАТО в случае вторжения России на Украину, заявил Салливан. По его версии, США ясно дали понять, что в случае вторжения «будет существенно усилена поддержка, которая сейчас оказывается Украине».

Российские власти неоднократно подчеркивали, что у России нет «агрессивных планов» по отношению к другим странам, а перемещения войск внутри границ — это ее внутреннее дело.

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Политика #Мир #Военная политика #Конфликты
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