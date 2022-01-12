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Сергей Шелест официально стал мэром Омска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Омска

Избранный главой города 15 декабря Сергей Шелест официально принял полномочия мэра Омска, сообщил в среду пресс-центр городской администрации.

Инаугурация состоялась в среду на торжественном заседании Омского городского Совета в концертном зале Омской филармонии.

Сергей Николаевич Шелест родился 18 июля 1969 года в селе Дружба Кокчетавской области Казахстана. С 2014 года возглавляет «ОмскВодоканал». С 2021 года преподает на кафедре природообустройства, водопользования и охраны водных ресурсов факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования ОмГУ.

Оксана Фадина сложила полномочия мэра Омска в сентябре 2021 года, когда ее избрали депутатом Госдумы.

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Политика #Местная власть
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