Бросавший детей на пол омич избежал колонии

Суд приговорил омича, истязавшего детей, к восьми месяцам колонии, но это время фигурант дела провел в СИЗО, поэтому его отпустят на свободу.

Уголовное дело об истязании несовершеннолетних возбудили в Омске почти год назад после публикации в соцсетях видео, где местный житель швыряет на пол пятилетнего и восьмилетнего детей. На допросе омич рассказал, что у них в семье «спортивное воспитание», а бросил он детей на пол, потому что они «громко орали», и отец испугался за них. Видео снимала мать детей.

«Кроме того, как было установлено в ходе расследования, с октября 2020 года Юнусов не менее 10 раз избивал, в том числе ремнем, пятилетнего сына и восьмилетнюю падчерицу, и в воспитательных целях заставлял их подолгу стоять в планке на кулаках, причиняя физические и моральные страдания», — сообщило СУ СКР по Омской области.

Мать детей боялась агрессивного супруга, поэтому не сообщала в правоохранительные органы о фактах избиения детей.

Следствие арестовало фигуранта дела, но впоследствии изменило меру на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Также омича лишили родительских прав

Центральный районный суд Омска приговорил фигуранта к восьми месяцам лишения свободы. В назначенный срок наказания суд зачел время содержания Юнусова под стражей.