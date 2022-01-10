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Новосибирец устроил смертельное ДТП на кузбасской трассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новосибирец выехал на встречную полосу на трассе Томск — Юрга, погибли женщина и ребенок, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области в понедельник.

Авария произошла в воскресенье около 17.30 по местному времени (13.30 мск) на 35 километре автодороги «Подъезд к Томску» на территории Юргинского муниципального округа Кемеровской области.

Предварительно установлено, что 42-летний житель Новосибирска, управляя автомобилем Toyota Camry, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с иномаркой Mazda Familia, двигавшейся в направлении из Юрги в Томск.

В результате ДТП погибли 49-летняя жительница Томска, управлявшая Mazda, и ее девятилетний сын, находившийся на пассажирском сидении. 45-летний пассажир Mazda госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

По информации Кузбасского центра медицины катастроф, пострадавший, 45-летний томич, госпитализирован в реанимацию Юргинской больницы, его эвакуируют в Кузбасскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

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