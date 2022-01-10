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Температура в Новосибирске опустится ниже 20 градусов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Похолодание придет в Новосибирск, в четверг температура опустится до 22-24 градусов, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«В Новосибирске будет без осадков в ближайшие три дня, ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 3-9 метров в секунду», — сказала синоптик.

В ночные часы во вторник и среду ожидается 16-18, в дневные часы — 13-15 градусов ниже нуля. К четвергу похолодает до 22-24 градусов мороза ночью (в пригороде — до минус 27 градусов) и до 17-19 градусов холода днем.

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