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Российский самолет сгорел после рейса из Новосибирска в Китай

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: 1040 / CC BY-SA 2.0

Грузовой самолет Ту-204-120С российской авиакомпании «Авиастар-ТУ» сгорел в китайском аэропорту Ханчжоу. Накануне он прилетел из новосибирского аэропорта Толмачево.

Представитель перевозчика уточнил, что на борту находилось восемь членов экипажа, они живы. Пожар начался в салоне самолета, внутри находилось около 20 тонн груза и 26 тонн авиационного топлива

Возгорание произошло в процессе буксировки самолета. Пожарные и скорая помощь приехали на место через две минуты после вызова, пожар был потушен, но Ту-204 успел получить серьезные повреждения.


Самолет RA-64032 был выпущен в 2002 году ульяновским заводом «Авиастар». В парке авиалиний он находится с 2004 года. «Авиастар-ТУ» держит в парке четыре Ту-204, из них два принадлежат «Почте России».

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