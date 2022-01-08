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Протесты в Казахстане
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Протесты в Казахстане
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Подсчитан ущерб от беспорядков в Казахстане

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане превысила 200 миллионов долларов, следует из данных национальной палаты предпринимателей страны «Атамекен».

Отмечается, что расчеты ущерба приблизительные, при этом практически весь ущерб — порядка 199 миллионов долларов — нанесен в Алма-Ате. В этом городе пострадало 856 субъектов бизнеса и 1027 объектов.

Всего в десяти областях республики было зафиксировано около 920 пострадавших субъектов бизнеса и 1091 объект. Массовые акции протеста в Казахстане вспыхнули 2 января из-за двукратного повышения цен на газ

Протесты быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. После уличных беспорядков президент Казахстана обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности с просьбой оказать помощь.

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