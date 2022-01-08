Подсчитан ущерб от беспорядков в Казахстане

Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане превысила 200 миллионов долларов, следует из данных национальной палаты предпринимателей страны «Атамекен».

Отмечается, что расчеты ущерба приблизительные, при этом практически весь ущерб — порядка 199 миллионов долларов — нанесен в Алма-Ате. В этом городе пострадало 856 субъектов бизнеса и 1027 объектов.

Всего в десяти областях республики было зафиксировано около 920 пострадавших субъектов бизнеса и 1091 объект. Массовые акции протеста в Казахстане вспыхнули 2 января из-за двукратного повышения цен на газ

Протесты быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. После уличных беспорядков президент Казахстана обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности с просьбой оказать помощь.