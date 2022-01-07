«Работаешь, кайфуешь»: как рождаются снежные скульптуры

Темнеет, постепенно загорается новогодняя иллюминация, крепчает мороз, но мастера продолжают пилить, вытачивать и шлифовать. Огромные снежные кубы превращаются в настоящие произведения искусства.

Сибирский фестиваль снежной скульптуры в Новосибирске проходит в 22 раз, и многие горожане и точно знают, что в новогодние каникулы в Первомайском сквере можно наблюдать настоящие чудеса превращения.

В этом году темой конкурса стал «Мотив Сибири». В скульптурных композициях авторам предложили отразить красоту и базовые ценности многосоставного, мозаичного народа Сибири: от древности до современности.

Художники подошли к теме по-разному. Так, из-под топорика Ивана Мукаша из Купино Новосибирской области выходит реалистичный всадник на коне.

Когда Мукаш услышал тему, то решил, что сделает своего прадеда — пастуха и сибирского кочевника.

Скульптор по металлу Владимир Кирендыков из Горно-Алтайска взглянул на тему совсем иначе. Он решил сделать более современную скульптуру — пару на снегоходе. Сначала изготовил из глины заготовку, для которой ему позировали реальные модели.

«Название "Мотив Сибири" — очень широкое. Когда ты живешь в городе, то чаще слышишь рэп, чем народную музыку. Мне кажется, больше людей катались на снегоходах, чем видели шаманов или медведя», — пояснил художник свою идею.

Организаторы фестиваля установили в Первомайском сквере блоки чистого снега высотой 3 метра и шириной 2,5 метра для взрослых участников и 1,5 на 1 метр — для детей.

Он добавил, что всегда приятно приезжать на фестиваль, общаться с другими мастерами, делиться опытом. Кроме того, это возможность поработать с интересным материалом — снегом.

«Главное к нему не относиться в серьез, он же растает (снег), можно делать что угодно. У всех такие классные штуковины», — добавил собеседник.

Наоби и кокошник

Мастер по художественной керамике и ландшафтному дизайну новосибирец Владислав Локцик ради своей грандиозной задумки перестроил снежный блок. Снял верхнюю часть и перенес вперед, таким образом уложив прямоугольник.

Художник спроектировал идею для иностранцев, которые думают, что увести из Сибири.

«Орехи, мед — скучно. Хотят увезти хорошие воспоминания и сибирское здоровье. У нас такой образ некой дамы, которая проживает в лесу и варит варенье. Барышню зовут Наоби (в ее имени спрятана река Обь)», — рассказал Sibnet.ru Локцик.

Автор задумал целую скульптурную группу с персонажами — Наоби и оленем, и закрученным сказочным сюжетом, который раскрывается через множество деталей.

Работа кипит с раннего утра до позднего вечера. Но над деталями удается поработать только при свете дня.

В снежной работе веб-дизайнера Ильи Порубова из Бийска и его отца скульптора тоже очень важны детали. Они вытачивают сибирячку в роскошном кокошнике, в котором будет и вьюга, и северный олень.

На этот фестиваль семья Порубовых ездит с 2007 года. Для них, как и для многих участников, это уже новогодняя традиция — встреча с коллегами из разных регионов и работа на свежем воздухе.

В 2022 году на конкурс заявились 15 взрослых и 12 детских команд. Это художники из Байкальска, Омска, Москвы, Хабаровска, Сочи, Геленджика, Новосибирска, Бийска, Горно-Алтайска, Барнаула, Томска, Кемерова, Санкт-Петербурга и Казахстана.

«Это возможность реализовать какую-то задумку. Снег довольно простой в обращении материал, и позволяет сделать масштабную композицию в короткий срок без особых усилий. Также это способ повстречаться со знакомыми, мы почти все друг друга знаем», — сказал Sibnet.ru Порубов.

Он добавил, что команды не гонятся за победой, очень сложно определить лучшую работу — много одинаково достойных работ: «Ты работаешь, кайфуешь...».

Жюри выберет лучшие скульптуры в субботу, 8 января. Обычно отдельный приз присуждает мэр города Анатолий Локоть. Любоваться скульптурами горожане и гости Новосибирска смогут до конца января.