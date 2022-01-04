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Умер отец Янки Дягилевой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Отец рок-музыканта и поэтессы из Новосибирска Янки Дягилевой Станислав Дягилев скончался 30 декабря, сообщили поклонники Янки в соцсетях в понедельник.

«30 декабря умер Станислав Иванович Дягилев. Светлая память», — написали в сообщесте памяти Янки Дягилевой.

Яна Дягилева (1966-1991 годы) — советская рок-певица, автор-исполнитель, участница панк-рок-групп «Гражданская оборона», «Великие Октябри». Одна из самых ярких представительниц сибирского андеграунда конца 1980-х годов.

Янка жила с отцом в деревянном доме в центре Новосибирска на Ядринцевской улицы, вокруг старого здания в последние годы не раз разгорались скандалы.

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