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Экс-глава Тувы Кара-оол окунулся в прорубь в Новый год

Источник:
Sibnet.ru
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Экс-глава Тувы, депутат Госдумы Шолбан Кара-оол окунулся в прорубь в Новый год при температуре 18 градусов мороза, сообщил он в соцсетях.

«Мы с друзьями накануне Нового года всегда ходим в баню…Оставить тяжесть накопившейся плохой ауры в чистой сибирской воде и подготовится к приему новой энергии нового года!», — написал Кара-оол.

На видео Кара-оол спрашивает, какая температура воздуха, ему говорят, что минус 18 градусов. Политик окунулся в прорубь с головой и вышел.

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Республика Тува #Местная власть
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