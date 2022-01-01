Экс-глава Тувы Кара-оол окунулся в прорубь в Новый год

Экс-глава Тувы, депутат Госдумы Шолбан Кара-оол окунулся в прорубь в Новый год при температуре 18 градусов мороза, сообщил он в соцсетях.
«Мы с друзьями накануне Нового года всегда ходим в баню…Оставить тяжесть накопившейся плохой ауры в чистой сибирской воде и подготовится к приему новой энергии нового года!», — написал Кара-оол.
На видео Кара-оол спрашивает, какая температура воздуха, ему говорят, что минус 18 градусов. Политик окунулся в прорубь с головой и вышел.
ddddА я что говорил, надо больше пить!
alemtinТипа раньше они боялись вылезти
Nosferatu_25Почему тебя еще не изолировали в отдельной палате?
MuzykantПотому что Грета не буйная,сидит тихо и молится на флаг пиндостана.