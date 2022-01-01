Экс-глава Тувы Кара-оол окунулся в прорубь в Новый год

Экс-глава Тувы, депутат Госдумы Шолбан Кара-оол окунулся в прорубь в Новый год при температуре 18 градусов мороза, сообщил он в соцсетях.

«Мы с друзьями накануне Нового года всегда ходим в баню…Оставить тяжесть накопившейся плохой ауры в чистой сибирской воде и подготовится к приему новой энергии нового года!», — написал Кара-оол.

На видео Кара-оол спрашивает, какая температура воздуха, ему говорят, что минус 18 градусов. Политик окунулся в прорубь с головой и вышел.