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Общины коренных народов Приангарья получили деньги на северных оленей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Brett Levin Photography / Attribution License

Три общины коренных малочисленных народов, проживающие в Нижнеудинском и Катангском районах Иркутской области, получили деньги на содержание северных оленей, сообщила пресс-служба правительства региона.

В Иркутской области реализуется программа по поддержке коренных малочисленных народов. В ее рамках региональное министерство сельского хозяйства ежегодно предоставляет две субсидии: на содержание домашних северных оленей и на развитие традиционной хозяйственной деятельности и традиционных промыслов

На содержание оленей из регионального бюджета выделено 1,4 миллиона рублей. Общее количество оленей в трех общинах – более 500.

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