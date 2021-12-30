Веном попадет во вселенную Человека-паука с Эндрю Гарфилдом

Следующая часть фильма «Веном» столкнет героя Тома Харди с Человеком-пауком в исполнении Эндрю Гарфилда, сообщил инсайдер.

«Веном 3 также будет отсылать к мультивселенной, а у фанатов появится возможность увидеть встречу Венома и Человека-Паука и их битву», — пишет инсайдер Daniel RPK в Twitter.

После титров фильма «Человек-паук: Нет пути домой» показали сцену с Веномом. В ней герой попивает коктейли за барной стойкой и рассуждает о Человеке-пауке, с которым намерен познакомиться.

Компаний Sony и Marvel Studios пока не делали официальных заявлений по поводу «Венома 3», но уже известно, что продолжение истории Человека-паука будет.