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Веном попадет во вселенную Человека-паука с Эндрю Гарфилдом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Веном 2»

Следующая часть фильма «Веном» столкнет героя Тома Харди с Человеком-пауком в исполнении Эндрю Гарфилда, сообщил инсайдер.

«Веном 3 также будет отсылать к мультивселенной, а у фанатов появится возможность увидеть встречу Венома и Человека-Паука и их битву», — пишет инсайдер Daniel RPK в Twitter.

После титров фильма «Человек-паук: Нет пути домой» показали сцену с Веномом. В ней герой попивает коктейли за барной стойкой и рассуждает о Человеке-пауке, с которым намерен познакомиться.

Компаний Sony и Marvel Studios пока не делали официальных заявлений по поводу «Венома 3», но уже известно, что продолжение истории Человека-паука будет.

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korvinsS

максимка ты сам то в эти сказки веришь?Им народ России нафиг не нужен это лишние рты им наши ресурсы...

лачинов

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