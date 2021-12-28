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Обвиняемый в поджоге «Ленты» в Томске пройдет врачебную комиссию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео МЧС РФ

Обвиняемый в поджоге гипермаркета «Лента» на улице Елизаровых пройдет врачебную комиссию, выяснилось, что у него вторая группа инвалидности, сообщила уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова.

«Лента» на Елизаровых загорелась неделю назад. Огонь охватил все здание и спровоцировал серию взрывов. Причиной пожара стал поджог, по подозрению в преступлении задержали 33-летнего судимого сотрудника подрядной организации.

«Мужчине несколько лет назад была установлена инвалидность второй группы … В ближайшее время он будет представлен на врачебную комиссию, по итогам которой будет решаться вопрос о возможности его пребывания до суда в следственном изоляторе или же о необходимости лечения в специализированном стационаре», — сообщается на сайте Карташовой.

Ранее Telegram-каналы сообщали, что предполагаемый поджигатель состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Пожар стал одним из двух за неделю: в минувшую субботу другой томич поджег гипермаркет «Лента» на улице Пушкина.

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