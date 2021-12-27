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Обвиняемого в поджоге второй «Ленты» в Томске арестовали

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео ГУ МВД по Томской области

Октябрьский районный суд Томска в понедельник арестовал на два месяца обвиняемого в попытке поджога гипермаркета «Лента» на улице Пушкина, сообщается на сайте суда.

Пожар в отделе пиротехники магазина «Лента» на улице Пушкина произошел в Томске в субботу. ЧП стало вторым за неделю: во вторник сгорела «Лента» на улице Елизаровых: гипермаркет поджег сотрудник подрядной организации после конфликта с менеджером.

Подозреваемым в поджоге магазина на Пушкина стал 27-летний местный житель. Сумма ущерба составила не менее 600 тысяч рублей.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25.02.2021», — сообщил суд.

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Топ комментариев

Alhazred

Не знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))

slavaynin

это смотря как считать,с цирконами или без?

pepelmetal

"Пример из истории - Гитлеровская Германия. Поэтому демократический мир всегда будет с такими режимами...

fydor55

Полетает, полетает, цель не найдёт вернётся на базу)
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