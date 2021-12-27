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Актер из «Фарго» сыграет Лукашина в новой «Иронии судьбы»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из советского фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!»

Сервис Netflix объявил актерский состав голливудской версии знаменитого новогоднего фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!».

Главную роль в проекте исполнит Томас Манн-младший, который известен по роли Таддеус Мобли в «Фарго». Манн воплотит на экране образ Лукашина. Новая версия Ипполита досталась британцу Льюису Тану, известному по роли бойца Коула Янга из перезапуска «Мортал Комбат». Галю сыграла Бритт Робертсон.

Ранее сообщалось, что роль Нади Шевелевой досталась Эмме Робертс, известной по «Американской истории ужасов».

Дата премьеры проекта пока не сообщается. Предположительно американская версия «Иронии судьбы, или с легким паром!» выйдет не раньше весны 2022 года.

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Топ комментариев

лачинов

Даже не знаю о чем это. Об уровне демократии, или об уровне культуры?На мой взгляд скорее второе.

Alhazred

Не знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))

slavaynin

это смотря как считать,с цирконами или без?

pepelmetal

"Пример из истории - Гитлеровская Германия. Поэтому демократический мир всегда будет с такими режимами...
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