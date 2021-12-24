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Купание тигрицы в снегу попало на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Амурская тигрица Лапа из новосибирского зоопарка искупалась в снегу перед Новым годом, ее игры сняли на видео.

Постоянный посетитель зоопарка Анна Новикова засняла на видео, как тигрица Лапа прихорашивается перед Новым годом, символом которого она будет. Тигрица повалялась в снегу, а потом его полизала.

В Новосибирском зоопарке содержится пара амурских тигров – самка Лапа и самец Максимус, и их дети, рожденные в 2017 году. Самка Лапа поступила в зоопарк в 2007 году с Дальнего Востока. Она попала в капкан браконьеров, травмировав лапу. Самец Максимус был рожден в Московском зоопарке в 2005 году.

В природе, благодаря природоохранным мероприятиям, численность амурских тигров возросла с 220 до 350 особей. В настоящее время в 289 зоопарках мира содержится 937 амурских тигров.

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Новосибирск #Природа #Звери
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