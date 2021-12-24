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Обвиняемого в поджоге «Ленты» в Томске арестовали

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео МЧС РФ

Суд арестовал на два месяца томича, обвиняемого в поджоге гипермаркета «Лента» на улице Елизаровых, сообщило ГУ МВД по Томской области.

«Лента» на улице Елизаровых загорелась во вторник во второй половине дня. Огонь охватил здание, а также спровоцировал серию взрывов. Персонал и посетители эвакуировались, в результате никто не пострадал. Выяснилось, что магазин поджег сотрудник подрядной организации.

«Мужчина, являясь работником одной из подрядных организаций в гипермаркете, на почве личных неприязненных отношений с менеджерами торговой сети облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и совершил поджог горючей смеси», — сообщила полиция.

Вероятный поджигатель ответит по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», санкции которой предусматривают до пяти лет колонии. Решением суда он заключен под стражу сроком на два месяца. 

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Топ комментариев

corrector

У тебя , Кулёба, один сценарий: Вена - эмиграция, так что успей своровать побольше сейчас

pepelmetal

Ни духа, ни сил у них на это нет

ponhik78

Украина от ЯО отказалась не добровольно. Её буквально заставили это сделать США. Сомнения на счёт вменяемости...

Иркут 69

Ну насмешили... Соловьиный помет уже прочно стал мемом. О каком доверии речь..? ☺️
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