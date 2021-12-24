Обвиняемого в поджоге «Ленты» в Томске арестовали

Суд арестовал на два месяца томича, обвиняемого в поджоге гипермаркета «Лента» на улице Елизаровых, сообщило ГУ МВД по Томской области.

«Лента» на улице Елизаровых загорелась во вторник во второй половине дня. Огонь охватил здание, а также спровоцировал серию взрывов. Персонал и посетители эвакуировались, в результате никто не пострадал. Выяснилось, что магазин поджег сотрудник подрядной организации.

«Мужчина, являясь работником одной из подрядных организаций в гипермаркете, на почве личных неприязненных отношений с менеджерами торговой сети облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и совершил поджог горючей смеси», — сообщила полиция.

Вероятный поджигатель ответит по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», санкции которой предусматривают до пяти лет колонии. Решением суда он заключен под стражу сроком на два месяца.