ТНТ выпустит новый комедийный сериал в январе

Сериал «Мне плевать, кто вы» о проблемах молодого поколения, их родителей и первых шагах во взрослой жизни, покажут на ТНТ в начале января, сообщила пресс-служба телеканала.

Сюжет «Мне плевать, кто вы» стартует в кабинете семейного психолога, куда на прием пришли тинейджер Женя и его мама Ирина Владимировна. Женя уже взрослый, но совсем не самостоятельный, а мама никак не может отпустить его в свободное плавание.

Чтобы решить проблему гиперопеки и наладить отношения в семье, психолог предлагает разъехаться по разным домам. Так Женя узнает значение слова «сепарироваться» и оказывается хозяином «квартирки с секретами»: в одной комнате живет он, а вторая — сдается туристам.

Каждая серия подкидывает новый комедийный сюжет, когда к Жене подселяются разные жильцы со своими странностями. Ещё главный герой знакомится с соседкой Дашей, которая помогает, часто против своей воли, справиться с кучей проблем: от неудач в личной жизни до принятия своей внешности, от профессиональных провалов до философских вопросов.

«"Мне плевать, кто вы" — сериал новой искренности. В нем очень узнаваемые персонажи и очень узнаваемые ситуации, пусть где-то доведенные до абсурда и крайности, тем не менее это комедия про людей, живущих здесь и сейчас», — цитирует ТНТ продюсера сериала Евгения Никишова.

Терапевтически-комедийный сериал «Мне плевать, кто вы» будет выходить с 10 января в 20.00 на канале ТНТ.