Новогодний стол 2022: меню для Тигра

Задобрить хозяина 2022 года Тигра можно разным путями, в том числе правильными блюдами на столе. Чем угощать гостей в новогоднюю ночь, рассказала член союза астрологов России Юлия Богданова.

Наступающим 2022 годом правит Тигр. В полную силу хозяин года вступит только в феврале, а потому, украшая стол и подбирая праздничные блюда, следует учитывать, то, что мир еще находится во власти года Быка.

Поскольку Тигр — хищник и прирожденный охотник, новогодний стол обязательно должен быть сытным, красивым и разнообразным. И на нем должно присутствовать мясо.

«Тушите, запекайте, жарьте его на гриле. А если есть такая возможность, приготовьте мясо на открытом огне. Если такой возможности нет, сделайте жаркое в горшочках, запеките курицу или приготовьте мясо по-французски», — посоветовала астролог.

Для основных блюд лучше выбрать баранину, свинину, индейку, гуся, курицу, утку (домашнюю). Для тех, кто ждет в гости вегетарианцев – можно приготовить блюда из соевого мяса.

Готовить мясо лучше всего одним большим куском, то есть пожарить стейки, а непосредственно перед подачей на стол, нарезать их на порционные куски.

Мясо должно быть не только в горячем, но и присутствовать в максимальном количестве блюд — в нарезке, салатах, паштетах, колбасах.

«Салаты, выполненные слоями, не только украсят стол, но и порадуют управителя праздника. При приготовлении гарнира, щедро используйте приправы желтого цвета. Отлично подойдут шафран и куркума. Отварная морковь тоже отлично украсит ваш стол», — сказала собеседница.

Новогодний стол желательно стильно сервировать, выбирая лучшую посуду и красивые натуральные скатерти. Главный цвет новогоднего стола в 2022 году — желто-оранжевый.

Что нельзя ставить на новогодний стол