Забайкальский журналист назвала вопрос для пресс-конференции Путина

Журналист РТК «Забайкалье» Вера Асадуллина планирует 23 декабря на пресс-конференции президента России Владимира Путина задать вопрос о выплатах о ветеранах боевых действий, сообщает правительство региона.
В Забайкалье более 10 тысяч ветеранов боевых действий. Ежемесячная выплата сегодня составляет 3212 рублей, и то, только при отказе от остальных форм поддержки – например, проезда к месту санаторно-курортного лечения (а эта сумма составляет около 200 рублей).
«Эти люди воевали, рисковали своим здоровьем и жизнями, а в результате такая сумма, которая даже не дотягивает до половины МРОТ. Принципиального изменения этой выплаты, по некоторым данным, не было со времен второй Чеченской кампании. Поэтому я хотела бы спросить президента о том, планируется ли в дальнейшем увеличение этой выплаты», — сказала журналист Вера Асадуллина.
Прямую трансляцию пресс-конференции в четверг, 23 декабря, в 12.00 по московскому времени будут осуществлять телеканалы «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ, Общественное телевидение России, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».
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