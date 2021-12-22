Пользователи «Сбербанк Онлайн» смогут заключать сделки

Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» получило новую функцию — теперь его пользователи смогут заключать электронные юридически значимые договоры, сообщает пресс-служба банка.

Для заключения договора нужно зайти в раздел «СберСделки», выбрать подходящий договор, заполнить все его поля, отправить второму участнику, подписать документ электронной подписью, после чего получить или перевести деньги в соответствии с условиями договора.

Пока сервис позволяет заключать договора о задатке и займа, а также найма жилого помещения. В перспективе список будет расширен. Стоимость услуги составляет 1% от суммы сделки, при этом минимум 100 рублей, максимум — 2 тысячи рублей.

Весь процесс, включая заполнение и подписание договора, происходит онлайн, используются типовые формы договоров. Это избавляет от необходимости искать формы договоров в интернете, встречаться для их подписания, а затем хранить бумажные документы

Подчеркивается, что заключенный онлайн договор с цифровой подписью имеет полную юридическую силу согласно закону «Об электронной подписи», а участники сделки проверяются банком на соответствие условиям сервиса.