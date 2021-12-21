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Фильм «Бумеранг» с Нагиевым покажут по Первому каналу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Бумеранг»

Комедийный фильм «Бумеранг», вышедший в широкий прокат в декабре, покажут 1 января на Первом канале, сообщила пресс-служба телеканала.

По сюжету криминальной комедии «Бумеранг» художник-неудачник, пропивающий в гараже остатки таланта, решает свести счеты с жизнью. Он прыгает с крыши, но приземляется на новенький BMW циничного бизнесмена с криминальным прошлым.

Чтобы возместить материальный ущерб, художнику приходится работать на бизнесмена. Но все переворачивается совершенно неожиданным образом.

Главные роли в фильме исполнили Дмитрий Нагиев и Тимофей Трибунцев. Также в комедии снялись Елена Север, Роман Мадянов, Светлана Устинова, Максим Виторган, Анна Уколова, Антон Лапенко и Семен Слепаков.

Фильм «Бумеранг» впервые покажут на ТВ. Премьера состоится 1 января в 20.45 на Первом канале.

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