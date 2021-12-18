Испытатель унитазов с большим весом потребовался в Кемерове

Вакансия «испытатель унитазов» появилась в Кемерове, причем ищут человека весом не менее 120 килограммов, сообщила пресс-служба HeadHunter Сибирь.

Вакансию разместила кемеровская дизайн-студия. Их клиенты сомневаются в надежности и прочности систем инсталляций и подвесных унитазов.

Поэтому компания решила провести тестирование сантехнического оборудования с помощью испытателя весом не менее 120 килограммов. Также из отснятого видеоматериала собираются сделать образовательный контент для YouTube.

Кандидат должен быть опрятным, грамотным, точным и внимательным к деталям и креативным. Работодатель будет рассматривать только жителей Кемерова.