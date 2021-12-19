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Санврачи назвали самые полезные конфеты в новогоднем подарке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Самыми полезными для детей сладостями в новогоднем подарке будут зефир и мармелад, сообщает Управление Роспотребнадзора по Бурятии.

«В состав качественного сладкого набора могут входить шоколад, конфеты (желейные, вафельные, с начинкой из суфле), обязательно в упаковке: вафли, пряники, печенье (бисквитное, галетное), мягкий ирис, пастила, зефир и мармелад. Последние два компонента являются наиболее безвредными, ввиду меньшего количества сахара по сравнению с другими сладостями», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в мармеладе и зефире содержится пектин, полезный для пищеварения.

В составе сладостей не должны присутствовать усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, ароматизаторы идентичные натуральным, гидрогенизированные масла и жиры, а также натуральный кофе. Допускается содержание натуральных красителей и ароматизаторов.

«Основой традиционных сладких подарков являются кондитерские изделия с содержанием большого количества сахара, неограниченное потребление которого может вызвать гиперактивность, повышенную возбудимость, плаксивость, нарушение сна, кожные высыпания, аллергию и сдвиг микрофлоры в патогенную сторону», — говорится в сообщении.

Также потребление сахара в больших количествах может привести к ожирению или сахарному диабету.

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