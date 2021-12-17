Суд заставил омичку положить ребенка с туберкулезом в больницу

Пятилетняя девочка в Омске, больная туберкулезом, должна лечь в больницу только после решения суда — мать отказывалась от госпитализации ребенка, сообщила в пятницу прокуратура Омской области.

Прокуратура проверила поступившую из медучреждения информацию о том, что, согласно решению врачебной комиссии, пятилетнему ребенку показано стационарное лечение.

«Матери ребенка разъяснена необходимость такого лечения, однако от госпитализации дочери она отказалась. По заключению врачебной комиссии, вышеуказанное бездействие нарушает права несовершеннолетнего ребенка и представляет угрозу для его здоровья», — говорится в сообщении.

Прокурор направил в суд иск об обследовании и лечении ребенка в условиях стационара. Суд удовлетворил требования и обязал мать положить девочку в больницу.