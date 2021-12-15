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Рассекречены документы об убийстве президента Кеннеди

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Walt Cisco

Власти США опубликовали порядка полутора тысяч ранее засекреченных документов, связанных с расследованием убийства президента Джона Кеннеди в 1963 году. Материалы появились на сайте национальных архивов США.

Публикация проведена в соответствии с предписанием президента США Джо Байдена от 22 октября 2021 года. Всего под действие указа попал 1491 документ, отмечается в пресс-релизе Национального управления архивов и записей.

В 2022 году власти намерены также оценить возможность рассекречивания еще 14 тысяч документов. На сегодня национальные архивы уже опубликовали порядка 90% материалов расследования, которые ранее были недоступны историкам и журналистам.

Президент США Джон Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийство совершил Ли Харви Освальд. Он был убит через два дня после задержания. Однако существует множество альтернативных теорий убийства Кеннеди.

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