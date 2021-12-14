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Владелец зарядил электромобиль с 20 этажа. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Владелец электромобиля Nissan Leaf поставил автомобиль на зарядку, протянув провод с 20 этажа дома — видео распространилось по Сети.

Автор ролика показал припаркованный возле дома Nissan Leaf, стоящий на зарядке, а затем продемонстрировал, откуда тянется кабель. Оказалось, что хозяин электрокара живет на 20-м этаже.


От обычной сети питания напряжением 220 Вольт аккумулятор Nissan Leaf заряжается приблизительно за восемь часов.

Nissan Leaf — самый популярный электрокар в России, хотя он до сих пор не присутствует на рынке официально. По состоянию на середину этого года в стране числилось 9273 таких хэтчбека.

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