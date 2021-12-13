Иркутские заключенные сделают контейнеры для раздельного сбора мусора

Осужденные иркутской колонии изготовят более 600 контейнеров для раздельного сбора отходов, которые установят в муниципальных образованиях, сообщила в понедельник пресс-служба ГУФСИН по региону.

Расположенная в Иркутске колония №6 поставит контейнеры для раздельного сбора твердых коммунальных отходов в Свирск, Усть-Илимск, Слюдянку, Эхирит-Булагатский, Чунский и другие районы на общую сумму более 10 миллионов рублей. На производстве задействовано 20 осужденных.

«Листовой металл раскраивается, детали свариваются. Контейнеры окрашиваются в разные цвета в зависимости от вида отходов. Изделия проходят обязательный контроль качества, отличаются высокой прочностью и прослужат не один год», — говорится в сообщении.