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Иркутские заключенные сделают контейнеры для раздельного сбора мусора

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУФСИН по Иркутской области

Осужденные иркутской колонии изготовят более 600 контейнеров для раздельного сбора отходов, которые установят в муниципальных образованиях, сообщила в понедельник пресс-служба ГУФСИН по региону.

Расположенная в Иркутске колония №6 поставит контейнеры для раздельного сбора твердых коммунальных отходов в Свирск, Усть-Илимск, Слюдянку, Эхирит-Булагатский, Чунский и другие районы на общую сумму более 10 миллионов рублей. На производстве задействовано 20 осужденных.

«Листовой металл раскраивается, детали свариваются. Контейнеры окрашиваются в разные цвета в зависимости от вида отходов. Изделия проходят обязательный контроль качества, отличаются высокой прочностью и прослужат не один год», — говорится в сообщении.

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Топ комментариев

Nik3316

ты это Сирии, Ираку, Ливии напиши, они поржут над тобой...

Nik3316

у меня отец в 90е был одновременно и пилотом самолета и ночным сторожем, так что не зарекайся...

Disobedient

Консулом в Китай его отправьте, пусть еще и облысеет.)))

-Керя-

Оборудование в двадцать раз окупилось воздух продают. Причина роста цен - денег не может быть много ещё...
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