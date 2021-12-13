Иркутские заключенные сделают контейнеры для раздельного сбора мусора

Фото: © ГУФСИН по Иркутской области
Осужденные иркутской колонии изготовят более 600 контейнеров для раздельного сбора отходов, которые установят в муниципальных образованиях, сообщила в понедельник пресс-служба ГУФСИН по региону.
Расположенная в Иркутске колония №6 поставит контейнеры для раздельного сбора твердых коммунальных отходов в Свирск, Усть-Илимск, Слюдянку, Эхирит-Булагатский, Чунский и другие районы на общую сумму более 10 миллионов рублей. На производстве задействовано 20 осужденных.
«Листовой металл раскраивается, детали свариваются. Контейнеры окрашиваются в разные цвета в зависимости от вида отходов. Изделия проходят обязательный контроль качества, отличаются высокой прочностью и прослужат не один год», — говорится в сообщении.
Nik3316ты это Сирии, Ираку, Ливии напиши, они поржут над тобой...
Nik3316у меня отец в 90е был одновременно и пилотом самолета и ночным сторожем, так что не зарекайся...
DisobedientКонсулом в Китай его отправьте, пусть еще и облысеет.)))
-Керя-Оборудование в двадцать раз окупилось воздух продают. Причина роста цен - денег не может быть много ещё...