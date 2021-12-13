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Режиссер «Игры в кальмара» намекнул на возвращение умершего персонажа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Игра в кальмара»

Режиссер сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек поделился подробностями второго сезона проекта, сообщает Telegram-канал Netflix Russia.

По словам Хван Дон Хека, участник №456 Сон Ги-Хун в первом сезоне сериала реагировал на все события пассивно и был очень добр, а в новом сезоне его сделают более эмоциональным.

Ранее также сообщалось, что в новых сериях Сон Ги-Хун вернется в игру и сделает что-то важное для спасения мира.

По словам режиссера, в новых сериях больше времени уделят внутренним переживаниям актеров, чтобы фанаты могли лучше понять мотивы героев. Также будет раскрыта история братьев — ведущего игры и детектива, который, возможно, не умер, падая со скалы.

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Топ комментариев

Nik3316

ты это Сирии, Ираку, Ливии напиши, они поржут над тобой...

pkv84

Поляки конечно смешные ребята,ультиматумы ставят,хотя по сути они одна из главных европейских содержанок...

Nik3316

у меня отец в 90е был одновременно и пилотом самолета и ночным сторожем, так что не зарекайся...

Nik3316

судя по твоим минусам, ржут тут явно не надомной, учи историю...
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