Режиссер «Игры в кальмара» намекнул на возвращение умершего персонажа

Режиссер сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек поделился подробностями второго сезона проекта, сообщает Telegram-канал Netflix Russia.

По словам Хван Дон Хека, участник №456 Сон Ги-Хун в первом сезоне сериала реагировал на все события пассивно и был очень добр, а в новом сезоне его сделают более эмоциональным.

Ранее также сообщалось, что в новых сериях Сон Ги-Хун вернется в игру и сделает что-то важное для спасения мира.

По словам режиссера, в новых сериях больше времени уделят внутренним переживаниям актеров, чтобы фанаты могли лучше понять мотивы героев. Также будет раскрыта история братьев — ведущего игры и детектива, который, возможно, не умер, падая со скалы.