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Второй сезон «Знахаря» стартует на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

История талантливого врача-нейрохирурга Павла Андреева продолжился во втором сезоне сериала «Знахарь». Премьера новых серий состоится в понедельник на Первом канале.

«Знахарь» — остросюжетная психологическая драма про судьбу талантливого нейрохирурга, спасающего жизни людей. Проект стал самым рейтинговым сериалом, показанным на Первом канале в 2019 году, и получил большое количество положительных зрительских отзывов.

Главную роль в «Знахаре» играет Даниил Страхов. В 2020 году он был удостоен награды «Звезда театрала» в номинации «лучшая роль театрального актера в кино» именно за сериал «Знахарь».

Помимо Даниила Страхова, в фильме также сыграли Екатерина Кузнецова, Николай Иванов, Валерий Гришко, Хельга Филиппова, Андрей Феськов, Александра Мареева, Светлана Марцинкевич. Появятся и новые герои в исполнении Елены Николаевой, Дарьи Урсуляк, Виталия Коваленко, Натальи Сурковой, Валерия Кухарешина, Татьяны Колгановой, Сергея Яценюка.

Сюжет второго сезона «Знахаря»

После событий первого сезона проходит шесть лет. Павел Андреев счастлив в семейной жизни, у них с Мариной подрастает сын. Его карьера нейрохирурга также идет в гору, он неоднократно подтверждает свою высочайшую квалификацию на сложнейших операциях.

Такое положение вещей не устраивает нового коммерческого директора медицинского центра, Фетисова. Тот проворачивает махинации с новым медоборудованием и обустройством VIP-этажа. Бескомпромиссное сопротивление Андреева мешает ему и очень влиятельным людям.

«Многие герои из первой части перешли и в новые серии, зрителю предстоит увидеть новый путь главного героя, друзья у него останутся, а вот недруги поменяются», — цитирует Первый канал режиссера сериала Ярослава Мочалова.


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