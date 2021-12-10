Банковскую тайну россиян откроют полиции

МВД России разработало законопроект, устанавливающий единый механизм получения финансовых сведений у банков по судебным решениям для проведения доследственных проверок.

Сейчас для органов внутренних дел отдельной проблемой является своевременное получение составляющей банковскую тайну информации и других сведений, которые кредитные организации обязаны охранять, передает ТАСС.

Правоохранители отмечают, что кредитные организации неоднозначно трактуют статью 26 закона о банках и статью 857 Гражданского кодекса, что приводит к отказам в предоставлении материалов и документов, представляющих банковскую тайну.

Новый «прозрачный» механизм получения сведений в кредитных организациях решит данную проблему. Одновременно в перечень оперативных мероприятий планируется включить исследование компьютерной информации.