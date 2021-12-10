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Банковскую тайну россиян откроют полиции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

МВД России разработало законопроект, устанавливающий единый механизм получения финансовых сведений у банков по судебным решениям для проведения доследственных проверок.

Сейчас для органов внутренних дел отдельной проблемой является своевременное получение составляющей банковскую тайну информации и других сведений, которые кредитные организации обязаны охранять, передает ТАСС.

Правоохранители отмечают, что кредитные организации неоднозначно трактуют статью 26 закона о банках и статью 857 Гражданского кодекса, что приводит к отказам в предоставлении материалов и документов, представляющих банковскую тайну.

Новый «прозрачный» механизм получения сведений в кредитных организациях решит данную проблему. Одновременно в перечень оперативных мероприятий планируется включить исследование компьютерной информации.

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