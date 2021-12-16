Как искать потерянные почтой посылки?

Перед Новым годом Почта России испытывает максимальные нагрузки — россияне все больше приобретают подарки в интернет-магазинах. Как следствие — задержки доставки и потери отправлений. Как отследить посылку? И что делать если отправление потерялось?

За десять месяцев этого года в СФО, а также в Бурятию и Забайкальский край поступило 29 миллионов внутрироссийских посылок и международных мелких пакетов.

По статистике макрорегиона Сибирь Почты России, 99,9997% из них доходят до получателей. Это самый высокий показатель среди логистических сервисов в России, сибирское отделение Почты России по нему приблизилось к международному лидеру — Почте Японии с 99,99999%.

Однако потери случаются. Основные причины — неправильно указанные адреса либо повреждение адресного ярлыка.

Отслеживание посылки по номеру

Как только клиент передает посылку оператору или завершает ее оформление на сайте или в мобильном приложении, отправлению присваивают уникальный код — трек-номер. Он означает, что посылка прошла регистрацию в почтовой системе. Все отправления внутри страны, кроме простых писем, проходят такую регистрацию.

Трек-номер обязательно указывают на чеке об оплате. Отправитель обычно сам присылает адресату этот код для отслеживания.

С момента, когда отправление получило трек-номер, весь путь можно отследить на сайте Почты или в мобильном приложении компании. Зарегистрированным пользователям оповещения об основных этапах пути приходят также на электронную почту.

Фото: © Sibnet.ru

«Если отправитель выбрал самый простой способ пересылки без трек-номера, отследить посылку не получится. Адрес и фамилия получателя для этого не подходят. В таком случае попробуйте обратиться в ваше почтовое отделение: возможно, посылка уже находится там», — сказала представитель макрорегиона Сибирь Почты России Галина Гордеенко.

Международные отправления тоже имеют свой код. Исключение составляют нерегистрируемые простые отправления, но именно к ним относится большинство мелких пакетов из Китая, для которых выбирают самый экономичный способ доставки.

Сервис отслеживания Почты России принимает большинство международных трек-номеров. Если сервис не принимает номер — можно попробовать отследить его на сайте почты страны-отправителя.

Если посылка потерялась

Если посылка потерялась, то есть срок пересылки стек, информации по статусу отправления нет, либо статус длительное время не обновлялся, и отправление не доставлено, надо начинать поиск.

Поиск потерянной посылки:

Нужно заполнить заявление на розыск на сайте почты с помощью учетных данных от портала Госуслуг или распечатать и отнести в отделение. Подать заявление может получатель, отправитель или доверенное лицо одного из них. К заявлению следует приложить чек, выданный при отправлении посылки, или его копию.

Для розыска есть сроки давности. Заявления о потерянных внутрироссийских и международных отправлениях принимают в течение шести месяцев с даты отправки.

Если отправление найти не получится, то возможно получить компенсацию. Ждать решения о выплате компенсации за утраченное российское отправление придется до 30 дней, за международную посылку — до 90 дней.

Какую компенсацию можно получить

«Первоочередное право на получение возмещения за почтовое отправление остается за отправителем. Чтобы мы могли выплатить компенсацию получателю, отправитель должен написать заявление с отказом от выплат в пользу адресата», — сказала Гордеенко.

В случае с онлайн-магазином, оплату товаров и договор на их получение клиенты заключают непосредственно с ним, поэтому если заказ не пришел, потребитель может обратиться к поставщику товара.

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Размер возмещения зависит от вида почтового отправления. При утрате или повреждении почтового отправления с объявленной ценностью почта выплатит клиенту сумму, указанную в объявленной ценности, а также стоимость пересылки. При этом в компенсацию не входит стоимость услуги «Объявленная ценность».

В случае утраты почтового отправления без объявленной ценности клиент получит выплату в размере двукратной стоимости пересылки этого отправления.

Размер выплаты по международным посылкам регламентирован международным законодательством. Такая компенсация измеряется в особых единицах – специальных правах заимствования (СПЗ). В этом случае компенсация за утрату составит от 30 СПЗ и выше, в зависимости от вида почтового отправления, его веса и объявленной ценности. В начале декабря единица СПЗ составляла 103,24 руб.

Купить потерянную посылку

Некоторые слышали, что можно купить потерянную посылку на аукционе. Но такого аукциона не существует. Почта России не выставляет на торги невостребованные посылки. Если кто-то предлагает купить что-то подобное, это, скорее всего, обман.

Письма, посылки и бандероли хранятся в постовых отделениях 30 дней. За исключением отправлений с пометкой «судебное» и «административное» — они хранятся 7 дней, а после их возвращают обратно отправителю.

Письма, посылки и бандероли, на которых отсутствуют данные об отправителе, а также почтовые отправления с пометкой «Возврату не подлежит» сначала поступают на склад временного хранения, а спустя шесть месяцев их утилизируют.