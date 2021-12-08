Полномочия полиции расширили: что важно знать обычному гражданину

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон «О полиции». Документ наделяет полицейских новыми полномочиями. Теперь правоохранители смогут вскрывать жилища и транспорт, оцеплять дома и проводить расширенный досмотр.

При этом в ряде случаях закон лишь уточняет перечень оснований, по которым правоохранители могут применять некоторые оперативные меры. Какие изменения ожидают граждан, которые непосредственно сталкиваются с полицейскими?

Проникновение в жилье

Сотрудники правоохранительных органов получили право проникать в чужое жилище, на земельные участки и территории для задержания. Основания для таких оперативных действий расширили.

По старому закону это было разрешено только в том случае, если нужно задержать подозреваемых. Теперь силовики могут зайти в квартиру, если в ней находится человек, совершивший вероятное преступление, но еще не получивший официальный статус подозреваемого.

Вскрытие автомобилей

Закон «О полиции» дополняется статьей «Вскрытие транспортного средства». Теперь полицейскому предоставляется право вскрыть авто и проникнуть в него для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.

Полицейских обязали в течение 24 часов уведомить владельца машины о том, что его автомобиль пришлось открыть. До прибытия собственника правоохранительные органы должны охранять машину от проникновения посторонних.

Например, правоохранитель сможет взломать машину, если заметит в ней запертого младенца или если водителю стало плохо. Кроме этого, силовики теперь смогут вскрыть автомобиль для применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, если имеются основания полагать, что автолюбитель находится в состоянии опьянения.

Досмотр граждан

Полицейские смогут проводить досмотр граждан, их личных вещей и транспорта не только при возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещенных веществ, но и при «проверке заявлений и сообщений о происшествиях».

Теперь полицейским разрешено не представляться и не предъявлять служебное удостоверение, если их жизни и здоровью угрожает опасность или нужно срочно пресечь преступление. Кроме этого, они получили право требовать от граждан назвать свои фамилию, имя и отчество в случае обращения к ним.

Закон также закрепляет за полицией право временно изолировать места совершения преступлений, административных правонарушений, происшествий, проведения публичных и массовых мероприятий, территории и объекты, нахождение граждан на которых ограничено или представляет угрозу для их безопасности.

Какие поправки отклонили

В ходе рассмотрение законопроекта депутаты Госдумы отклонили две поправки, которые касались дополнительных оснований для применения оружия, а также снятия ответственности с полицейских за действия, совершенные ими при исполнении служебных обязанностей.

Действующий закон «О полиции» дает доставшему табельное оружие полицейскому право стрелять по нарушителю, если тот «пытается приблизиться к сотруднику полиции, сократив при этом указанное им расстояние, или прикоснуться к его огнестрельному оружию».

Разработчики поправок предлагали дать сотрудникам полиции право открывать огонь и в том случае, если задерживаемый пытается «совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения». Из-за расплывчатой формулировки поправку отклонили.

Еще одна забракованная поправка предполагала, что полицейский может быть избавлен от ответственности за правонарушения, совершенные им при исполнении законных обязанностей. Однако закон «О полиции» предусматривает, что сотрудник правоохранительных структур в любом случае несет ответственность за свои действия или бездействие.