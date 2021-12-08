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Выбросивший собаку с балкона омич получил срок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: blumenbiene / Attribution License

Житель Омска получил срок за то, что выбросил с балкона собаку, сообщила прокуратура Омской области.

В июле 2021 года у 46-летнего обвиняемого в комнате общежития малознакомая девушка оставила собаку породы «далматин», которую выгуливала по просьбе другой знакомой. Собака несколько дней находилась у омича дома, ноо за ней никто не возвращался. Соседи начали делать замечания.

Омич находился на общем балконе пятого этажа, когда к нему в очередной раз обратилась соседка по поводу собаки.

«Он, разозлившись, поднял собаку над ограждением балкона, но соседка остановила его, начала кричать, и он прекратил свои действия. Однако, когда он остался один на балконе, то снова взял собаку под лапы, поднял ее над ограждением и скинул вниз», — говорится в сообщении.

Соседи вызвали полицию, волонтеров, собаку увезли в ветклинику. Животное получилось сильные травмы, поэтому впоследствии его решили усыпить.

Омич, который уже был судим, признал вину в преступлении. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

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