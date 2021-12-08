Реконструкцию театра кукол в Чите начнут в 2022 году

Старейший в России театр кукол в Чите будет реконструирован к 2024 году, на это выделят 538 миллионов рублей, сообщает правительство Забайкальского края.

На реконструкцию здания предусмотрено 538 миллионов рублей из федерального бюджета. Работы начнутся в 2022 году, их завершение планируется в 2024 году.

«Для забайкальских кукольников это долгожданное событие. Состояние здания и возможности театра не соответствуют запросам населения города и края. Реконструкция позволит изменить ситуацию», — сказала министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.

Государственный театр кукол «Тридевятое царство» — один из старейших театров в России. В 2020 году ему исполнилось 85 лет. В коллекции театра около 40 спектаклей для разных возрастных категорий зрителей. Ежегодно появляются четыре-пять новых постановок. Используются различные системы кукол: перчаточные, тростевые, марионетки, планшетные, тантамарески.

Помимо классических постановок в репертуаре появились новые виды – театр пестрых китайских теней и «картонный театр». В театре работают заслуженные артисты РФ, заслуженные деятели искусств Читинской области и Забайкальского края, заслуженные работники культуры России.

Театр располагается в приспособленном помещении, возведенном методом народной стройки в 1954 году. Здесь отсутствует надсценическое пространство, необходимое для работы штанкетного хозяйства и светового оборудования при проведении спектаклей, остро ощущается нехватка помещений.