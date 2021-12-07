Приговор за убийство у здания суда вынесли в Иркутской области

Житель Братска отправится в колонию за то, что у здания суда убил истца по гражданскому делу, сообщило во вторник СУ СКР по Иркутской области.

По данным следствия, в марте двое мужчин вышли из здания городского суда после обжалования решения по гражданскому делу о возмещении морального вреда. На парковке они поссорились.

Ответчик по гражданскому делу взял в машине нож и ударил оппонента в грудь. Мужчина скончался на месте.

После совершения убийства обвиняемый вернулся в суд и сдался правоохранителям. Суд приговорит его к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима.