Приговор за убийство у здания суда вынесли в Иркутской области

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Житель Братска отправится в колонию за то, что у здания суда убил истца по гражданскому делу, сообщило во вторник СУ СКР по Иркутской области.
По данным следствия, в марте двое мужчин вышли из здания городского суда после обжалования решения по гражданскому делу о возмещении морального вреда. На парковке они поссорились.
Ответчик по гражданскому делу взял в машине нож и ударил оппонента в грудь. Мужчина скончался на месте.
После совершения убийства обвиняемый вернулся в суд и сдался правоохранителям. Суд приговорит его к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима.
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