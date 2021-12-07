НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Самая популярная певица Краймбрери выпустила клип «Глупая»

Источник:
Sibnet.ru
429 0
Фото: © кадр из видео

Мари Краймбрери, ставшая самой прослушиваемой певицей 2021 года в Яндекс.Музыке, выпустила клип на новую песню «Глупая».

В клипе Краймбрери находится в комнате за дверью с надписью: «Глупая». Певица связана сотнями веревок. На протяжении всего видео она пытается выпутаться, сжигая веревки и кусая их. В итоге ей удается освободиться, а в ловушке оказывается мужчина, которому посвящена песня.

В своей песне девушка называет себя «глупой женщиной», а также философски оценивает свои отношения. «Была бы не дурой — не выбрала бы тебя», — поет Краймбрери.

Клип на песню «Глупая» снял режиссер Сергей Грей, который долгое время работает с Краймбрери. Как ранее сообщала певица, сюжеты к клипам она придумывает сама, а также сама занимается монтажом видео.

Еще по теме
Творчество Noize MC и Oxxxymiron проверит СК
Дмитрий Губерниев спел про рэперов и спорт
Определены первые полуфиналисты десятого «Голоса»
Губерниев исполнит спортивный рэп от Драгни
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Инфекционист рассказал об отличиях «Спутника» для подростков
Космоснимки Новосибирска 1979 года показали исчезновение водоемов
Газ взорвался в жилом доме под Новосибирском
Лидеров иркутской организации «Свидетелей Иеговы» арестовали
Самое популярное
Россия заблокировала анонимную сеть Tor
Переизданная трилогия игр GTA получила гигантский патч
Россия ограничит использование старых автомобилей
Цена на УАЗ «Патриот» в США вызвала удивление
Обсуждение (0)
Картина дня
Лидеры Запада призвали Россию не нападать на Украину
США объявили бойкот Олимпийских игр в Китае
Пятая часть россиян не расшифровала СССР
Антиваксеров в Кремле обвинили в стремлении уничтожить народ
О самом главном
Закрывается коридор затмений: что принесет 4 декабря?
На языке кошек: как понять питомца
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Топ комментариев

corrector

кучка предателей развалила страну , наплевав на народный референдум

Muzykant

Ну пытались меня на работе убедить.В итоге или предоставь аусвайс,или увольняйся.Так что нет никакого...

Uynachalnica

"Российские власти при вакцинации от коронавируса стараются идти не по пути принуждения..." - ну да,...

kostyl

«Как можно продавать заводы?! До какого предела?»- единственный соратник Сталина, который дожил до развала...
Sibnet.Ru