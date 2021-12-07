Самая популярная певица Краймбрери выпустила клип «Глупая»

Мари Краймбрери, ставшая самой прослушиваемой певицей 2021 года в Яндекс.Музыке, выпустила клип на новую песню «Глупая».

В клипе Краймбрери находится в комнате за дверью с надписью: «Глупая». Певица связана сотнями веревок. На протяжении всего видео она пытается выпутаться, сжигая веревки и кусая их. В итоге ей удается освободиться, а в ловушке оказывается мужчина, которому посвящена песня.

В своей песне девушка называет себя «глупой женщиной», а также философски оценивает свои отношения. «Была бы не дурой — не выбрала бы тебя», — поет Краймбрери.

Клип на песню «Глупая» снял режиссер Сергей Грей, который долгое время работает с Краймбрери. Как ранее сообщала певица, сюжеты к клипам она придумывает сама, а также сама занимается монтажом видео.