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Психопатические наклонности обнаружили у владельцев BMW

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Владельцы автомобилей BMW наиболее склонны к психическим расстройствам, говорится в исследовании британской компании Scrap Car Comparison.

Специалисты Scrap Car Comparison провели тест на психопатию среди 2 тысяч водителей из Великобритании. Средний показатель составил 6,6 из максимальных 36 баллов. Больше психопатических наклонностей, чем другие водители, проявляют владельцы BMW — у них средний балл составил 12,1.

Водители машин Audi оказались на втором месте (11,7 балла). Следом расположились Fiat (7), Mazda (6,4) и Honda (6,3). Десятку дополнили Ford, Mercedes-Benz, Citroen и Volkswagen с Hyundai (от 5,3 до 6,1).

Самыми спокойными водителями стали те, кто ездит на Nissan, Peugeot, Toyota, Vauxhall, Seat, Kia и Skoda — они набрали до 5 баллов.

Также выяснилось, что самый средний высокий балл в тесте на психопатию показали водители электрокаров (16). Следом расположились те, кто предпочитает гибридные технологии (9,8), дизельные и бензиновые машины (7 и 5,2 балла соответственно). Больше психопатических наклонностей выявлено у водителей золотых и коричневых автомобилей, меньше — у белых, серебристых и красных.

Согласно тесту, результат 18 баллов и ниже считается нормальным показателем. Вероятная склонность к психическим расстройствам может быть у тех, кто набрал от 19 до 26 баллов.

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