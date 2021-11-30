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«ВКонтакте» усовершенствовала сервис для слушателей и музыкантов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» усовершенствовала музыкальный сервис, теперь для слушателей будет больше рекомендаций на основе предпочтений, а музыканты получат новое приложение — VK Студию, сообщила пресс-служба соцсети.

«Сегодня стала доступна VK Студия — продукт для музыкантов. Он помогает анализировать аудиторию, получать инструменты для продвижения и запускать рекламные кампании на основе актуальных данных», — говорится в сообщении.

VK Студия станет основой для направления работы с музыкантами. В его рамках будут создаваться продукты, которые поддержат музыкантов на всех этапах творчества: от первых релизов до концертов на стадионах. Инструменты помогут с монетизацией, продвижением новых релизов и мероприятий, продажей билетов на концерты прямо из VK Музыки.

Сейчас в базе VK Музыки более 100 миллионов уникальных плейлистов, которые собраны людьми и сообществами.

В ближайшее время сервис запустит алгоритм, который покажет музыкальную совместимость и подберет плейлисты на основе совпадения вкусов. Такая технология уже используется в алгоритмических плейлистах VK Музыки: количество их прослушиваний за год выросло на 54%.

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