Каждый третий новосибирец перешел на удаленку из-за карантина ребенка

Каждый третий работник в Новосибирске этой осенью вынужден был работать дома из-за карантина в школе или детском саду, выяснили аналитики «Зарплата.ру».

По данным онлайн-опроса, этой осенью 32% горожан вынуждены работать удаленно из дома по причине закрытия образовательных учреждений из-за пандемии. При этом женщины остаются дома с детьми чаще мужчин (76% против 24%).

При этом 68% родителей признались, что не успевают сделать все необходимое за день, и им приходится работать ночью, когда дети спят.

Также в 26% случаев на удаленке вместе с детьми остаются оба родителя. Еще 22% респондентов пользуются помощью бабушек или нянь. Кроме того, согласно данным опроса, 41% респондентов хотя бы раз брали детей с собой на работу.