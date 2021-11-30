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Каждый третий новосибирец перешел на удаленку из-за карантина ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Каждый третий работник в Новосибирске этой осенью вынужден был работать дома из-за карантина в школе или детском саду, выяснили аналитики «Зарплата.ру».

По данным онлайн-опроса, этой осенью 32% горожан вынуждены работать удаленно из дома по причине закрытия образовательных учреждений из-за пандемии. При этом женщины остаются дома с детьми чаще мужчин (76% против 24%).

При этом 68% родителей признались, что не успевают сделать все необходимое за день, и им приходится работать ночью, когда дети спят.

Также в 26% случаев на удаленке вместе с детьми остаются оба родителя. Еще 22% респондентов пользуются помощью бабушек или нянь. Кроме того, согласно данным опроса, 41% респондентов хотя бы раз брали детей с собой на работу.

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velam

Ну и запустили бы их туда без защиты делов-то.

Fazar

Вопрос открытый кому это выгодно устраивать этот балаган?

Uynachalnica

Передаешь свои полномочия, передай и свою зарплату им! А сам на пенсию, если работать не желаешь!

вадя

Надо лямов по 70, чтоб дефективным манагерам было выгоднее соблюдать ТБ, чем оплачивать погибших... Иного...
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