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Кемеровский дуэт завершил борьбу в «Новых танцах» на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Кемеровский дуэт «Эквивалент» проиграл во втором этапе баттлов на проекте «Новые танцы» на ТНТ — выпуск показали эфире в субботу.

«Эквивалент», творящий в жанре «экспериментал», показал номер о секунде, которая мелькает перед тем, как два человека пожимают друг другу руки. Их соперником стал дуэт бальников Максим Лозицкий и Вероника Полюшкина.

«Выберу тех ребят, у кого было больше эксперимента, больше зоны поиска», — сказал член жюри, хореограф Владимир Варнава, отдавший голос за «Эквивалент».

Два других члена жюри — Мигель и Павел Воля — предпочли дуэт соперников. Мигель признался, что не любит бальные, но его «убила Вероника». Воля заявил, что перед Лозицким и Полюшкиной стояла более сложная задача — показать «несовременные» танцы и они с ней прекрасно справились.

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