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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Развенчана легенда о названии «Нива»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Волжский автостроитель»

Популярная в Сети история о том, что название внедорожника «Нива» образовано из имен детей разработчиков, появилась после интервью ведущего конструктора Петра Прусова. Но это всего лишь легенда.

Прусов в 2012 году в интервью журналу итоги рассказал, что название «Нива» образовано из имен детей разработчиков: Наталья, Ирина (дочери ведущего конструктора автомобиля), Вадим и Андрей (сыновья главного конструктора ВАЗа Владимира Соловьева), пишет газета «Волжский автостроитель».

Автор материала считает, что это была шутка инженера, все его интервью и воспоминания пронизаны юмором, каламбурами и прибаутками. Более того, одного из сыновей Соловьева звали не Вадим, а Сергей.

Название «Нива» можно встретить еще на ранних эскизах модели, которые были нарисованы еще в начале 70-х годов прошлого века. Газета опубликовала их, а также рукописную записку, где объясняется выбор названия «Нива».

«Обозначение «Нива» является кратким благозвучным словом русского языка с положительными ассоциациями. Аналогичные по звучанию слова имеются в английском, немецком, французском, испанском, японском, чешском, польском языках», — говорится в записке. Например, в переводе с японского Niva означает сад, а с немецкого — снежный покров.

Торговая марка Niva была официально зарегистрирована 25 ноября 1976 года.

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

лачинов

Кадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...

Nik3316

ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...

fydor55

Украины нет, есть есть шакальё подамериканское

Oskar271

Стабильность, она такая, каждый год цены лезут вверх, но в этом году вобще перебор.
Sibnet.Ru