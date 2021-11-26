Развенчана легенда о названии «Нива»

Популярная в Сети история о том, что название внедорожника «Нива» образовано из имен детей разработчиков, появилась после интервью ведущего конструктора Петра Прусова. Но это всего лишь легенда.

Прусов в 2012 году в интервью журналу итоги рассказал, что название «Нива» образовано из имен детей разработчиков: Наталья, Ирина (дочери ведущего конструктора автомобиля), Вадим и Андрей (сыновья главного конструктора ВАЗа Владимира Соловьева), пишет газета «Волжский автостроитель».

Автор материала считает, что это была шутка инженера, все его интервью и воспоминания пронизаны юмором, каламбурами и прибаутками. Более того, одного из сыновей Соловьева звали не Вадим, а Сергей.

Название «Нива» можно встретить еще на ранних эскизах модели, которые были нарисованы еще в начале 70-х годов прошлого века. Газета опубликовала их, а также рукописную записку, где объясняется выбор названия «Нива».

«Обозначение «Нива» является кратким благозвучным словом русского языка с положительными ассоциациями. Аналогичные по звучанию слова имеются в английском, немецком, французском, испанском, японском, чешском, польском языках», — говорится в записке. Например, в переводе с японского Niva означает сад, а с немецкого — снежный покров.

Торговая марка Niva была официально зарегистрирована 25 ноября 1976 года.