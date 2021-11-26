«Прошлой ночью в Сохо»: пугающее путешествие в ретро-Лондон

«Прошлой ночью в Сохо», стильный фильм ужасов от британского режиссера Эдгара Райта, вышел в российский прокат. Главные роли в проекте исполнили две молодые звездные актрисы — Аня Тейлор-Джой и Томасин МакКензи. Райт признался, что при написании сценария вдохновлялся произведениями короля ужасов Стивена Кинга, а сам писатель уже назвал «Сохо» чуть ли не единственным фильмом, который бы он согласился посмотреть дважды.

О чем фильм: «король ужасов» одобрил

История рассказывает о девушке по имени Элоиза «Элли» Тернер (Томасин МакКензи), она обожает музыку и моду 60-х и мечтает стать известным модельером. У Элли была мать, но она покончила с собой, когда девочке было семь лет.

Фото: © кадр из фильма

Героиня покидает свою провинцию и переезжает в Лондон ради учебы в колледже моды, но однокурсницы плохо принимают своеобразную Элли, не вписывающуюся в шумный мир столицы. Тогда она снимает себе комнату в квартире пожилой Александры Коллинз, с которой она быстро сдружится.

По ночам героиня начинает видеть загадочные сны из прошлого. Элли как бы наблюдает со стороны за жизнью молодой блондинки Сэнди, которая хочет стать певицей. Но начинаются мистические события — воображение и реалии пересекаются так явно, что героиня решает разобраться в ситуации.

Премьера в России: 25 ноября 2021 года

Страна: Великобритания, Focus Features, Working Title Films

Жанр: ужасы, триллер, драма

Режиссер: Эдгар Райт

Актеры: Томасин МакКензи, Аня Тейлор-Джой, Дайана Ригг, Теренс Стэмп, Мэтт Смит

Продолжительность: 116 минут

Возраст: 18+

Оценка критиков

По признанию Эдгара Райта, это его самый личный фильм, а также первый фильм ужасов в карьере. Съемки проходили в Лондоне, на создание картины Райта вдохновляли фильмы «Отвращение», «А теперь не смотри», а также произведения Стивена Кинга.

На сайте «Критиканство» у «Сохо» приличный рейтинг в 73%, на «КиноПоиск» средняя оценка составляет 6,7 баллов, на Rotten Tomatoes — 75% от критиков и 89% от аудитории, а на агрегаторе IMDb — 7,3 балла.

В целом критики отмечают, что фильм привлекает довольно точно воссозданной атмосферой ретро-Лондона, двойным повествованием, которое накладывается друг на друга, а также игрой двух очаровательных молодых актрис.

Впрочем, есть и недовольные. Критик Антон Долин отметил, что примерно с середины это кино становится все больше похоже на карикатуру, причем непонятно на что — может на старый недобрый мир, а может — на разоблачающую его старую этику.

Стоит ли смотреть

«Прошлой ночью в Сохо» — прекрасная бурная фантазия из коллекции режиссера Эдгара Райта, которая совмещает чудную фантазию ужастика, атмосферу сложного мистического триллера и пьянящий стиль бурных 60-х прошлого века.

Некоторых зрителей может застать врасплох головокружительная «метель» из отсылок, которыми Райт бросается в экран. Но в целом кинематографическая среда, созданная режиссером, вполне дружелюбная и позволит с головой окунуться в происходящее.

Фото: © кадр из фильма

Райт соединил в своей фантазии сразу несколько тем: детективное расследование, рассказ о взрослении, мистику и ужасы. Местами фильм так и вовсе отдает знаменитым романом Стивена Кинга «Кэрри».

Если попытаться проанализировать сюжет глубже, то зритель увидит драматическую притчу про провинциальную девушку, которой нет места в столичном обществе. Она мечется между своим прошлым и настоящим, мучительно пытаясь разобраться с происходящим.

Фото: © кадр из фильма

Свое кино Райт облагородил стильным саундтреком, сопровождающим приключения Элли. С точки зрения визуальной части режиссер сотворил настоящее волшебство, цветовая палитра лишь усиливает ощущение ретро.

«Прошлой ночью в Сохо» — далеко не лучший фильм Райта, но действительно очень личный. Чувствуется, что режиссер вложился в свое творение, а игра очаровательных Ани Тейлор-Джой и Томасин МакКензи впечатляет. Кино на зыбкой грани помешательства и реализма, ценители мистических триллеров останутся довольны. Оценка — семь из десяти.