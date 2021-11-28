Врач перечислила улучшающие память продукты

Врач-диетолог Александра Разаренова посоветовала употреблять в пищу продукты, которые способствуют улучшению памяти.

Так, авокадо содержит большое количество калия, клетчатки и антиоксидантов. Положительное влияние на память также оказывает пантотеновая кислота, дефицит которой может привести к ощущению усталости, приводят «Известия» совет врача.

Еще одним полезным для памяти продуктом специалист назвала розмарин, богатый ацетилхолином — веществом, поддерживающим мыслительные процессы.

Помимо этого, желающим укрепить память рекомендуется регулярно включать в рацион оливковое масло. Данный продукт, как отмечает эксперт, является отличным средством профилактики от болезни Альцгеймера.

Зеленый чай также поможет улучшить когнитивные способности. Такой эффект обусловлен содержащимся в этом напитке антиоксидантом EGCG, который генерирует нейральные стволовые клетки. Кроме того, зеленый чай содержит L-теанин, способствующий работоспособности организма.

Разаренова также обратила внимание на шоколад. При этом наиболее полезным является горький шоколад, который повышает общий тонус организма и борется с сонливостью.