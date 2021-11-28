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Поколение людей «Альфа» столкнется с небывалыми проблемами

Источник:
Die Welt
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Фото: © pixabay.com/18427938 / Pixabay License

Поколение «Альфа» (люди, родившиеся с 2010 по 2025 год) столкнутся с вызовами, которых не было у его предшественников, считает немецкий исследователь молодежи Симон Шнетцер.

«Поколение Альфа — первое поколение, которое полностью вырастет в XXI веке. Их родители — в основном миллениалы, родившиеся в период с начала восьмидесятых до конца девяностых — первые «цифровые аборигены. Эта привязанность к цифровым технологиям влияет на повседневную жизнь их детей и на то, как они растут», — приводит Die Welt мнение Шнетцер.

По его словам, в отличие от своих родителей, которые по-настоящему соприкоснулись с интернетом только в подростковом возрасте, дети поколения «Альфа» почти не знают аналогового мира.

«Даже в младенческом и младшем детском возрасте они контактируют со смартфонами, планшетами и программами распознавания речи. Многие из них могут интуитивно водить пальцем по экрану еще до того, как научатся говорить. <…> "Альфы" растут в мире, который еще недавно казался научной фантастикой», — отметил исследователь.

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Он убежден, что привязанность к цифровым технологиям станет главной трудностью в общении с поколением «Альфа». Они гипергибкие и с трудом переносят временные ограничения и привязку к определенному месту, например, к детскому саду или школе, пояснил Шнетцер.

«Задача педагогов — помочь "альфам" утвердиться в этом новом мире. Шнетцер считает, что в дополнение к урокам истории им были бы полезны такие школьные предметы, как безопасное использование социальных сетей. Последнее особенно важно, поскольку многие "альфы" уже имеют огромный цифровой след, даже еще не научившись ходить», — считает исследователь.

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