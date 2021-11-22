Древний устрашающий энцефаляртос расцвел в Томске

Энцефаляртос устрашающий расцвел в ботсаду Томского госуниверситета, это древнее растение, которое в период цветения похоже на большую оранжевую шишку, сообщила пресс-служба вуза.

«Гость из субтропиков является древним голосеменным растением, которое появилось на планете еще до эпохи динозавров. Энцефаляртос устрашающий отличается не только необычным названием, но и цветением. В этот период у него можно наблюдать большую оранжевую шишку. Многие из этих растений сейчас находятся под охраной, крайне редко встречаются в природных местообитаниях, но при этом сохраняются в коллекциях ботанических садов», — рассказала руководитель экскурсионного бюро ботсада Анастасия Войцеховская.

Энцефаляртос устрашающий включен в список редких видов Международного союза охраны природы со статусом, близким к уязвимому положению. Пол растения можно определить по строению «шишки». В Ботсаду ТГУ цветет растение мужского пола.