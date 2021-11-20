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Путин связал успехи государства с духовным началом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Хотя в основе благополучия России лежат достижения в области экономики, есть более глубокие вещи — духовное начало, заявил президент Владимир Путин на церемонии награждения патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«И сама экономика, и все, что с ней связано, зависит от духовных начал любого общества, которые объединяют общество в единое целое. И только объединяясь в целое, общество и государство добиваются успехов», — сказал российский лидер, передает сайт Кремля.

Путин поздравил патриарха с днем рождения, отметив усилия по укреплению РПЦ и наградив Орденом Андрея Первозванного. По его словам, патриарх является именно тем, кто уделяет внимание духовному началу.

Кирилл отметил, что Россия идет по своему историческому пути с большим запасом прочности. «Хотя много проблем, и мы их сознаем, мы имеем самое главное: мы свободны, мы независимы, мы сохранили нашу культуру и нашу веру», — сказал патриарх, приняв награду.

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Политика #Россия
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