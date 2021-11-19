Юлия Кошкина из Иркутска прошла в следующий этап «Голоса»

Певица Юлия Кошкина из Иркутска вышла победителем из этапа поединков на шоу «Голос» и осталась в команде Пелагеи.

По правилам «Голоса» в каждом поединке двое представителей одной команды исполняют вместе одну песню и в следующий этап проходит лучший, по мнению наставника. На этом этапе проект покидает половина участников и в командах остается по шесть человек.

Юлия Кошкина и Екатерина Цымлова в поединке спели проникновенную песню о мужской неверности «На тропинке, снежком запорошенной». Пелагея расплакалась, слушая эту песню. В итоге она оставила в проекте иркутянку.

Также в команде Пелагеи остались Александр Волкодав, Светлана Малюткина. Василий Боджгуа и Наталия Соболева выбыли из проекта.

А поединках команды Градского прошли дальше Юлия Курганова, Виктор Кириллов, Мирослава Кочева. Выбыли — Юлия Коваль, Ника Харгиянова, Марина Моисеева, Адильхан Макин.

В команде Агутина дальше прошли Вячеслав Явкин, Юрий Навроцкий и Александр Ли. Ана Агрба, Олеся Полищук и Диана Оболашвили выбыли из шоу.

В команде Билана остались Адилет Жумабеков, Максим Юдин. Покинули шоу Флора Бичахчан и Давид Левин. Вторую часть поединков покажут на Первом канале 26 ноября.