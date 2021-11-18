Учительница обвинила школьника в принуждении к сексу

Учительница музыки в Канаде обвинила школьника в принуждении к сексу — 31-летнюю женщину судят за связь с 15-летним подростком.

По версии следствия, преподавательница совратила подростка, у которого вела музыку в младших классах. При этом интимные встречи между педагогом и учащимся продолжились даже после перевода мальчика в старшую школу, передает CTV News.

Между тем учительница уверяет, что школьник сам принуждал к сексу — по ее словам, впервые подросток затащил ее в постель в доме двоюродного брата, когда она занималась с ним факультативно.

Прокуратура добивается для женщины лишения свободы на срок от четырех до пяти лет, настаивая, что инициатором преступной связи с подростком была она. Адвокат учительницы просит условного срока.