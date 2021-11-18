Нейросеть в Сибири занялась поиском облегчающего нефть катализатора

Новосибирские ученые привлекли нейросеть к поиску катализатора, превращающего тяжелую нефть в легкую, сообщила пресс-служба НГУ.

По информации вуза, большинство используемых в промышленности и быту углеводородов получают из легкой нефти, но в последние годы все чаще встает вопрос о поиске методов обработки тяжелой нефти, поскольку запасы легкой истощаются.

Научно-образовательный центр «Машинное обучение и анализ больших данных» НГУ разработал telegram-бот Nanoparticles для сканирования и анализа микроскопических изображений, который используется в Институте катализа для создания катализатора, превращающего тяжелую нефть в легкую.

«Ученые, занимающиеся темплатным синтезом, используют наш сервис для подбора оптимальной концентрации и размеров полимерных шариков, используемых при синтезе катализатора переработки тяжелой нефти … Nanoparticles позволяет делать оперативные замеры размеров шариков с точностью и скоростью, недоступной для ручных методов», — рассказал кандидат химических наук Алексей Окунев.

По его словам, это достигается за счет того, что нейросеть за несколько секунд анализирует изображение целиком, находит и оцифровывает тысячи объектов, а человек за то же время успевает измерить не более одной частицы.

Новый сервис позволяет пользователю самостоятельно обучать нейросеть, загружая в базу фотографии необходимых объектов. Нет необходимости размечать на исходных изображениях множество частиц, как это было при классическом подходе анализа фотографий: достаточно указать небольшой кроп (область фотографии, используемую для обучения сети) и обозначить в нем очертания интересующих исследователя объектов.