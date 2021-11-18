НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Нейросеть в Сибири занялась поиском облегчающего нефть катализатора

Источник:
Sibnet.ru
377 0
Фото: © Sibnet.ru

Новосибирские ученые привлекли нейросеть к поиску катализатора, превращающего тяжелую нефть в легкую, сообщила пресс-служба НГУ.

По информации вуза, большинство используемых в промышленности и быту углеводородов получают из легкой нефти, но в последние годы все чаще встает вопрос о поиске методов обработки тяжелой нефти, поскольку запасы легкой истощаются.

Научно-образовательный центр «Машинное обучение и анализ больших данных» НГУ разработал telegram-бот Nanoparticles для сканирования и анализа микроскопических изображений, который используется в Институте катализа для создания катализатора, превращающего тяжелую нефть в легкую.

«Ученые, занимающиеся темплатным синтезом, используют наш сервис для подбора оптимальной концентрации и размеров полимерных шариков, используемых при синтезе катализатора переработки тяжелой нефти … Nanoparticles позволяет делать оперативные замеры размеров шариков с точностью и скоростью, недоступной для ручных методов», — рассказал кандидат химических наук Алексей Окунев.

По его словам, это достигается за счет того, что нейросеть за несколько секунд анализирует изображение целиком, находит и оцифровывает тысячи объектов, а человек за то же время успевает измерить не более одной частицы.

Новый сервис позволяет пользователю самостоятельно обучать нейросеть, загружая в базу фотографии необходимых объектов. Нет необходимости размечать на исходных изображениях множество частиц, как это было при классическом подходе анализа фотографий: достаточно указать небольшой кроп (область фотографии, используемую для обучения сети) и обозначить в нем очертания интересующих исследователя объектов.

Еще по теме
Исследователи научились стирать память
Тайны древнего магнитного поля поищут на дне новосибирского карьера
Генетический код россиян соберут в базу
Представлен первый цифровой человеческий организм
смотреть все
Технологии #Наука #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Жена мэра Томска Галина Кляйн выступила в суде
Коммунисты сообщили о продлении ареста сыну экс-губернатора Левченко
Нейросеть в Сибири занялась поиском облегчающего нефть катализатора
Власти Хакасии хотят отменить аукцион на разработку угля
Самое популярное
Милохин и Медведева в «Ледниковом периоде» закрепили лидерство
Исходный код переизданных игр GTA утек в Сеть
Силовикам дополнительно повысят зарплаты
Российские системы РЭБ парализуют силы НАТО в Европе
Обсуждение (0)
Картина дня
Путину доложили об успешном запуске «неотвратимого оружия»
Кремль отверг ведение «гибридных войн»
России заняла четвертое место в мире по числу заключенных
Назван достаточный для получения QR-кода уровень антител
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Самое обсуждаемое
46
Британия допустила «случайную» войну с Россией
41
Путин поможет урегулировать миграционный кризис
36
Ростех показал на видео беспилотный Checkmate
25
Лукашенко рассказал про «уличное» происхождение Путина
23
Путин назвал вызовом учения США и НАТО в Черном море
Sibnet.Ru